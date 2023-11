Sosok Dharmaji Suradika, Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Dharmaji Suradika merupakan CEO dari pemimpin.id, dirinya juga seorang Leadership Development Consultant (Konsultan Pengembangan Kepemimpinan). Pemimpin.id sendiri berdiri pada Juli 2019 yang memiliki tujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ekosistem kepemimpinan Indonesia untuk para pemuda.

Aji pun pernah menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS) dan pernah menjadi ketua panitia terbesar Teknik Mesin ITS, yakni Indonesia Mechanical Innovayion Challenge.Saat kuliah di Jerman, Aji juga tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman.

Dikutip dari beberapa sumber, setelah mendapat gelar gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer dari Jerman, dirinya kembali ke Tanah Air dan bekerja di Siemens Indonesia.Banten, Tangerang Kota

