Sony PlayStation mengumumkan program diskon besar-besaran di Ramadan tahun ini dengan diskon mencapai 70 persen. Program ini berlangsung hingga 24 April 2024 dan mencakup game dan add-on game di PlayStation Store. Beberapa judul game yang termasuk dalam program ini adalah NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, Hogwart Legacy, dan Call of Duty: Modern Warfare III. Diskon juga berlaku untuk game PlayStation baru seperti Suicide Squad: Kill the Justice League dan game AAA seperti Red Dead Redemption II dan Ghost of Tsushima Director's Cut.

