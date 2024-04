Song Ha Yoon Admits Being Expelled from School Due to Bullying Case

Song Ha Yoon finally admits that she was expelled from school due to a bullying case. The confession came after her agency denied that the Korean drama actress knew her victims. According to Koreaboo, on Tuesday (2/4/2024), King Kong by Starship, the agency that represents Ha Yoon, spoke to My Daily. They admitted that their actress was expelled from Banpo High School due to a bullying case.

'It is true that Song Ha Yoon was expelled from Banpo High School due to a bullying case,' the agency said. However, they claimed that this case has no connection to the first accuser who made allegations of intimidation against her. They reiterated that Ha Yoon has never met her accuser. 'We were hesitant to reveal the fact that she was expelled because her expulsion from school has no connection to the perpetrator of the violence.

