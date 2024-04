Son Ye-jin dan Park Chan-wook Akan Berkolaborasi dalam Proyek Film Baru

Apabila diterima, proyek itu akan jadi kerja sama pertama Son Ye-jin dan sutradara Park Chan-wook yang sebelumnya juga dikenal lewat film Thirst, hingga trilogi Vengeance; Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, dan Lady Vengeance. Sejak bintangi drama Thirty-Nine pada 2022, Son Ye-jin belum membintangi proyek apa pun. Ia juga terakhir kali bermain film The Negotiation yang tayang pada 2018 dan turut dibintangi Hyun Bin.Son Ye-jin menikah dengan Hyun Bin pada Maret 2021.

Ia melahirkan anak pertamanya pada November tahun yang sama.Selama ini, Son Ye-jin dikenal lewat begitu banyak drama dan film, seperti Crash Landing On You, Something in the Rain, The Last Princess, dan Be With You. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai peran yang hendak diberikan kepada Son Ye-jin atau plot mengenai proyek baru Park Chan-wook.Park Chan-wook selama ini dikenal sebagai salah satu sineas ternama Korea dengan black comedy dan kebrutalan dalam penceritaanny

