Soal Minim Akses Ketemu Anak, Atalarik Syach Ungkin Hak Istimewa Tsania Marwa

"Kan ngomongnya 7 tahun nggak ketemu anak, tapi di lembar berikutnya katanya cuma ketemu di sekolah. Jadi ini intinya ketemu atau tidak ketemu sih?" ujar Atalarik Syach di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Rabu (1/11/2023).Atalarik Syach kemudian membeberkan cerita menurut versinya. Ia menyebut Tsania Marwa sebenarnya punya akses khusus untuk bertemu anak-anak di sekolah.(hak istimewa) di sekolah anak-anak.

"Saya ada bukti email bersama bahwa sebenarnya orangtua murid nggak boleh datang, tapi pihak sekolah anak saya mengizinkan mantan saya masuk. Saya tahu itu diem aja tuh," kata Atalarik Syach.Atalarik Syach saat ditemui di Jakarta, Sabtu (3/12).

Ia mengklaim diri sebagai orang taat hukum dan menghargai putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak ke perempuan 32 tahun. "Konten yang ada di medsos mantan saya itu sampah sesampah-sampahnya buat saya," ucap Atalarik Syach.Sebelumnya diberitakan, Tsania Marwa membagikan keluh kesah di Instagram soal sikap Atalarik Syach yang membatasi aksesnya bertemu anak sejak 7 tahun lalu. Ia juga menuding sang mantan suami mendoktrin anak-anak untuk memusuhi ibunya sendiri.

Tsania Marwa sendiri diputus mendapat hak asuh anak oleh Pengadilan Agama Cibinong pada Februari 2021.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Atalarik Syach Tanggapi Curhat Tsania Marwa Soal Akses Komunikasi Dengan Anak Dibatasi Selama 7 TahunMelalui akun Instagram, Tsania Marwa meluapkan keluh kesahnya lantaran selama 7 tahun terakhir terpisah dengan buah hatinya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 7 Fakta Tsania Marwa Ungkap Hak Sebagai Ibu Dirampas, Sikap Atalarik Syach DisorotFakta polemik hak asuh anak Tsania Marwa dan Atalarik Syach.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Tak Beri Izin Bikin Paspor, Tsania Marwa Takut Anak Dibawa Kabur Atalarik Syach ke Luar NegeriPasalnya Tsania Marwa mengaku selalu dipersulit untuk bertemu anak-anaknya oleh Atalarik Syach.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Atalarik Syach Sebut Koar-Koar Tsania Marwa soal Anak, Sampah!Atalarik Syach merasa benar soal kasus mempertahankan anaknya dari Tsania Marwa.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Tsania Marwa Ungkit Hak Asuh Anak, Atalarik Syach Singgung Calon Ahli NerakaAtalarik Syach mendadak unggah foto dengan caption yang menyinggung ahli neraka.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Tsania Marwa Sering Diteror dengan Pertanyaan Anak Soal Paspor, Menduga Ada Doktrin Atalarik SyachTsania Marwa mengaku sering diteror pertanyaan soal paspor oleh anak-anaknya tiap kali dapat kesempatan bertemu di sekolah.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕