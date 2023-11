Soal Kripto, RI Posisi 7 Terbaik di Dunia

Berdasarkan laporan Geography of Cryptocurrency tahun 2023 yang dirilis oleh Chainalysis, Indonesia berada di posisi ke-7 dunia dalam adopsi aset kripto oleh masyarakat biasa (grassroot) dibandingkan dengan laporan tahun 2022 di posisi 20.

Isybel Harto, selaku Founder Aliansi Media Crypto Indonesia (AMCI), menjelaskan bahwa peningkatan peringkat itu menunjukkan kinerja kripto di Indonesia cukup baik.

Namun, para peneliti juga membawa beberapa kabar baik di bidang ini. Satu negara telah mempertahankan total skor adopsi kripto masyarakat biasa melampaui yang tercatat pada Q3 2020. Hal ini menunjukkan pemulihan yang paling signifikan, karena hanya dapat dicapai oleh negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah (LMI) dalam laporan saat ini. headtopics.com

Pada saat yang sama, 2,5% penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem ($2,15 PPP per hari per kapita atau kurang), 20,3% berada di bawah garis kemiskinan kelas menengah ke bawah ($3,65 PPP per hari per kapita atau kurang), dan 60,5% berada di bawah garis kemiskinan kelas menengah ke atas ($6,85 PPP per hari per kapita).

Didukung oleh blockchain HAQQ yang memiliki throughput tinggi, kompatibel dengan EVM, dan dikelola oleh komunitas, $ISLM memiliki persediaan yang terbatas dan memenuhi semua kriteria aset halal. Pada Juli 2023, proyek ini menentang Crypto Winter yang sedang berlangsung untuk mengumpulkan investasi $200 juta, sehingga total pendanaan Islamic Coin menjadi $400 juta. Hasilnya, Islamic Coin memiliki modal yang cukup untuk memenuhi misinya dan membawa keuangan etis lebih dekat kepada target audiensnya. headtopics.com

