Sir Jim Ratcliffe membeli Manchester United

Setelah menyelesaikan pembeliannya, Ratcliffe mengatakan kepada situs United:"Sebagai anak lokal dan pendukung setia Klub, saya sangat senang bahwa kami dapat menyetujui kesepakatan dengan Dewan Manchester United yang mendelegasikan kami tanggung jawab manajemen operasi sepak bola Klub. “Meskipun kesuksesan komersial Klub telah memastikan selalu tersedia dana untuk memenangkan trofi di level tertinggi, potensi ini belum sepenuhnya terbuka dalam beberapa waktu terakhir.

”Namun periode enam hingga delapan minggu yang dibutuhkan Liga Premier untuk menandatangani pembelian Ratcliffe berarti dia kemungkinan tidak akan memiliki pengaruh di United hingga penutupan jendela transfer bulan depan. United saat ini mengalami musim yang buruk, finis di posisi terbawah grup Liga Champions dan hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Sebaliknya, tim asuhan Erik ten Hag mendekam di urutan kedelapan di Liga Premier, terpaut delapan poin dari empat besa





West Ham United dan Manchester United Bermain ImbangWest Ham United dan Manchester United bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan terakhir mereka. West Ham United juga mengalami kekalahan besar dari Liverpool sebelumnya.

Liverpool vs Manchester United: Duel Pekan ke-17 Premier League 2023/2024Liverpool akan berhadapan dengan Manchester United pada laga pekan ke-17 Premier League 2023/2024. Duel penuh gengsi ini akan berlangsung di Anfield pada Minggu (17/12/2023) malam WIB. Liverpool cukup diunggulkan pada laga ini. Selain bermain di kandang sendiri, The Reds asuhan Jurgen Klopp juga sedang berada periode yang positif.

Liverpool vs Manchester United: Pemain dengan Nilai Pasar TertinggiLiverpool akan menjamu rival abadinya Manchester United pada laga pekan ke-17 Premier League 2023/2024. Duel ini akan berlangsung di Anfield pada Minggu (17/12/2023) malam WIB. Saat ini, Liverpool berada di posisi yang lebih baik ketimbang sang rival. The Reds sekarang bertengger di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 37 poin. Sementara itu, Manchester United berada di luar empat besar. Berikut ini enam pemain dari skuad Liverpool dan Manchester United yang punya nilai pasar termahal.

Manchester United vs Chelsea: Bigmatch Pekan ke-14 Premier League 2023/2024Manchester United akan menghadapi Chelsea dalam laga pekan ke-14 Premier League 2023/2024. Manchester United sedang dalam periode sulit setelah kekalahan dari Newcastle, sementara Chelsea meraih hasil bagus dengan mengalahkan Brighton. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung seru dengan beberapa pemain yang pernah bermain untuk kedua klub.

Roaring Night: West Ham vs Manchester UnitedVidio, Bola.net, and Bola.com collaborated to hold the first edition of Roaring Night in Jakarta. The event featured a Premier League match between West Ham and Manchester United, watched together by football fan communities. IndoManUtd from Jakarta region was one of the communities that enlivened the event. Despite MU's loss, the fans went home with smiles as they received various prizes, including three original MU jerseys.

Satu Pertanyaan untuk Manchester UnitedMU seharusnya sangat bisa berada di posisi lebih baik dibandingkan saat ini jika para penyerang mereka sedikit lebih efisien. Persoalan lini depan MU membutuhkan jawaban menjelang laga melawan Aston Villa.

