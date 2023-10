Sinopsis The Hunger Game: The Ballad of Songbirds & Snakes, Awal Mula Kekejaman Snow

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes mengungkap masa muda Coriolanus Snow, sebelum menjadi Presiden Panem yang dingin dan kejam.

The Ballad of Songbirds & Snake menjadi pengisi dari plot hole yang ada di 4 film sebelumnya. Prekuel dari The Hunger Game ini mengambil latar 64 tahun sebelum Hunger Games ke-74 yang menampilkan sosok Katniss Everdeen dimulai.

Filmnya sendiri diangkat dari novel Suzanne Collins yang rilis pada tahun 2020 lalu. Nah, sambil menunggu filmnya tayang simak dulu ulasan sinopsis lengkapnya berikut. Jauh sebelum Katniss Everdeen lahir, sosok Coriolanus Snow yang berusia 18 tahun dikenal sebagai pemuda tampan dari keluarga terhormat. Sayangnya keluarga Snow yang terpandang hancur usai perang Capitol.

Snow yang jatuh miskin mendapat kesempatan untuk bisa merubah nasib dan mengembalikan kebangaan pada nama keluarganya. Snow terpilih menjadi mentor untuk Hunger Game ke-10. Tapi kesempatan itu membawa dilema karena tribut yang harus ia mentori adalah Distrik 12 wilayah paling miskin di Panem. Awalnya Snow merasa enggan untuk membimbing Lucy Gray dari Distrik 12. Namun, tak disangka Lucy Gray bukanlah gadis biasa.

Lucy Gray memiliki kemampuan dan pesona yang memikat hingga membuatnya segera menjadi pusat perhatian dan tribut favorit penduduk Capitol. Snow pun dibuat terpikat dengan sosok Lucy Gray. Snow melakukan segala cara untuk membantu Lucy Gray agar bisa bertahan hidup selama permainan. Bahkan Snow tak ragu melanggar aturan hingga mengorbankan nama terhormat keluarganya.Kisah romansa antara peserta dan mentor antara Snow dan Lucy pun mewarnai film The Ballad of Songbirds & Snakes. Terlebih kisah di antara keduanya mempunyai banyak halangan termasuk status sosial keduanya yang berbeda. headtopics.com

