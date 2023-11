Sinopsis DI ANTARA DUA CINTA Episode 38, Hari Ini Kamis 2 November 2023: Julian Akan Lawan Rafael

Sementara itu, Gunawan dan Lestari sangat terkejut ketika Rafael menyatakan bahwa dia ingin mengajukan gugatan pembatalan pernikahan Shafira dan Rafael. Lestari merasa hal itu tidak perlu dilakukan, tetapi Rafael melihat ke arah Gunawan dan bertanya apakah Gunawan akan membantu dia mengajukan gugatan pembatalan nikah Shafira dan Julian. Gunawan terkejut dan terdiam. Rafael mencoba membandingkan situasi dengan pengalaman sebelumnya ketika Gunawan membantu dia mendaftarkan kematian seseorang.

Julian dan Shafira tiba di rumah Rafael. Shafira tampak cemas, tetapi Julian mencoba menenangkannya. Mereka mengetuk pintu, dan Narsih yang membukanya. Julian menjelaskan bahwa mereka ingin bertemu dengan Rafael. Namun, Narsih mengatakan bahwa Rafael dan Gunawan tidak ada di rumah, hanya Lestari yang ada.

Lestari sedang gelisah karena Rafael tidak mau mendengarkannya, dan ditambah lagi Gunawan mendukung Rafael. Narsih datang dan memberi tahu bahwa Shafira dan Julian telah datang. Lestari semakin marah. Julian dan Lestari terlibat dalam perdebatan sengit. Lestari menegaskan bahwa dia tidak akan menerima kembalinya Shafira, meskipun sekarang Rafael mengajukan gugatan pembatalan pernikahan mereka.

