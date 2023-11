Sinopsis BIDADARI SURGAMU Episode 231 Senin 30 Oktober 2023: Sakinah Bikin Denis Bingung Sekaligus Senang

Flora menunjukkan pesan kepada Denis yang tidak benar-benar benar. Dia mengatakan bahwa Sakinah dan Rangga sengaja terlibat hubungan di Bogor. Denis merasa marah dan ingin segera kembali ke Jakarta. Namun, Flora dan Namira menghentikannya. Flora terkejut saat melihat Namira di sana. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana prewedding mereka.

Ketika acara bakar-bakaran berlangsung, Namira bersembunyi di balik rerumputan tinggi dan melemparkan batu kecil ke arah Flora. Sayangnya, batu yang dilemparkannya malah mengenai kotoran burung, membuat Denis merasa jijik dan pergi. Sementara Namira merasa puas karena merasa telah membalas dendam.

Sementara itu, Haidar menunggu Sakinah pulang, namun ternyata Rangga yang mengantarnya. Sakinah khawatir akan dimarahi oleh Haidar, namun Haidar justru bersikap baik dan bahkan meminta Sakinah untuk membuatkan dua cangkir kopi. Setelah Sakinah masuk, Haidar menceritakan kepada Rangga tentang ancaman ayah Flora terhadapnya jika ia menjodohkan Denis dan Sakinah. Rangga merasa terkejut. headtopics.com

Namun, malam itu, Sakinah merasa ingin menelepon Denis dan berbicara dengannya dengan penuh kasih sayang. Hal ini membuat Denis merasa bingung dan senang. Akhirnya, Sakinah bahkan meminta untuk melakukan panggilan video.

