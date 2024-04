Singapura menjadi 'zona biru' terbaru di dunia atau tempat tempat dimana orang hidup lebih lama dan lebih sehat. 'Singapura memiliki angka harapan hidup yang disesuaikan dengan kesehatan tertinggi di dunia. Jadi, apapun yang dilakukan Singapura, hal itu berhasil menghasilkan kehidupan terpanjang dan tersehat di planet ini,' kata penulis buku berjudul “The Complete Blue Zones: Lessons From The Healthiest Places on Earth”, Dan Buettner sebagaimana yang dikutip dari CNBC, Senin (1/4/2024).

Zona biru didefinisikan sebagai tempat yang memiliki 10 kali lebih banyak orang berusia seratus tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat per kapita. Sementara itu, terdapat lima zona biru lainnya seperti Ikaria di Yunani, Okinawa yang terletak di Jepang, Nicoya di wilayah Kosta Rika, Sardinia di Italia, dan Loma Linda yang berada di Amerika Serikat. Singapura masuk dalam daftar baru Buettner, yang dijuluki 'zona biru 2.0'. Zona biru yang asli muncul karena keadaan alam, zona biru 2.0 adalah hasil dari upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Singapura

