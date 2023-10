Simpanan Memori Jalur Sutra di Gua Yungang

Patung Budha raksasa ini berada di kompleks Situs Warisan Dunia UNESCO di Kota Datong, Provinsi Shanxi, China. Suasana di dalam situs ramai dikunjungi warga yang berlibur akhir pekan, Sabtu (21/10/2023).

Situs bersejarah yang dicatat UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 2001 itu, terletak di lembah Sungai Shi Li di kaki pegunungan Wuzhou Shan bagian selatan, sekitar 23 kilometer dari pusat kota Datong dan dibangun membentang sekitar 1 kilometer dari timur ke barat. Selain Yungang, di China ada dua lagi situs gua besar serupa, yakni Gua Mogao di Dunhuang-Provinsi Gansu dan Gua Longmen di Luoyang-Provinsi Henan.Sore itu, Sabtu (21/10/2023), Gua Yungang padat pengunjung.

Menurut waktu penggaliannya, Gua Yungang dibagi menjadi tiga tahapan, yakni Gua Periode Awal, Periode Tengah, dan Periode Akhir. Bentuk gua dan corak pahatan gua memiliki ciri khas tersendiri pada periode yang berbeda-beda. Lima gua kreasi biksu terkemuka Tan Yao dibangun pada periode awal dengan sangat megah. Gua-gua periode pertengahan terkenal dengan ukiran dan dekorasi hiasan indah yang menunjukkan gaya artistik Dinasti Wei Utara yang kompleks, beragam, dan indah. headtopics.com

Kuil-kuil ini selalu dipenuhi dengan patung Buddha, ukiran indah, dan karya seni. Gua Yungang awalnya dibangun pada Dinasti Wei Utara (368-534 M). Penggalian Gua Yungang berlangsung selama lebih dari 60 tahun sejak awal masa pemerintahan Kaisar Wencheng (460 M) hingga tahun kelima masa pemerintahan Kaisar Xiaoming (524 M). Pada tahun 460 M, Tan Yao diminta Kaisar Wencheng untuk menggali lima gua dan membangun patung Buddha di sana.

Di dalam salah satu gua, Gua nomor 6, ada pilar pagoda dua lantai setinggi 15 meter di tengah-tengah relung gua yang menceritakan 33 plot ukiran kisah kehidupan Sakyamuni mulai dari kelahiran Sakyamuni hingga bagaimana dia menjadi biksu lalu menjadi Buddha. Guanya didekorasi mewah dan dianggap sebagai gua paling spektakuler. Kontennya kaya dan dari ukiran-ukiran yang detail terlihat ketrampilan memahat yang luar biasa dari pembuatnya.Wajah-wajah patungnya pun berbeda-beda, tidak ada yang sama. headtopics.com

Baca lebih lajut:

hariankompas »

Silk Road Memory Deposits at Yungang CaveThe Yungang Cave site has 45 caves with 254 niches that house 59,000 statues. The size of the largest Buddha statue is 17 meters. This UNESCO World Heritage Site is evidence of interactions between civilizations in the past. Baca lebih lajut ⮕

Prabowo Tepuk Pundak Gibran: Paten Enggak Gua Punya WakilMomen ini terjadi usai Prabowo dan Gibran menjalankan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Baca lebih lajut ⮕

Tak Terima Difitnah Jadi Wanita Simpanan, Bebizie Ngaku Dulunya Cuman Jualan Keripik Singkong KelilingBebizie ceritakan perjalanan hidupnya yang dulu hanya orang miskin sampai akhirnya jadi artis dan terjun ke dunia politik setelah dituding sebagai wanita simpanan. Baca lebih lajut ⮕

Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta, Bebizie Dituding Jadi Wanita Simpanan: Pantes Suara Rakyat Gak SampaiVisi misi Bebizie Sri Mulyati juga dicibir oleh warganet. Baca lebih lajut ⮕

Caleg DPRD Jakarta Bebizie Bantah Jadi Wanita Simpanan: Usiaku 41 Tahun, Ada yang Mau?Bebizie Sri Mulyati tidak terima dengan tudingan wanita simpanan karena usianya dinilai sudah tua. Baca lebih lajut ⮕

Dituding Jadi Wanita Simpanan, Bebizie Langsung Pamer Bisnis Kelapa Sawit dan Tambang PasirnyaBebizie langsung mengunggah video beberapa bisnisnya hingga upayanya blusukan ke hutan demi mendapatkan penghasilan setelah dituding sebagai simpanan pejabat. Baca lebih lajut ⮕