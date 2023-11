Simak! Begini Strategi OJK dalam Penguatan Tata Kelola

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menguatkan tata kelola dan mendorong penerapan dan penguatan governance, risk management dan compliance (GRC) di sektor jasa keuangan (SJK).

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan, penguatan tersebut melalui penyelenggaraan forum penguatan audit internal dengan industri keuangan non bank dengan tema"Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi" di Jakarta.Selanjutnya, melalui kegiatan penguatan governansi kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja kantor OJK untuk meningkatkan sinergi dan engagement seluruh pemangku kepentingan OJK terhadap penerapan governansi yang baik dan penegakan nilai integritas.

Lalu, melaui kerja sama dengan berbagai asosiasi profesi yang dilakukan pada bulan ini, antara lain Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan proses bisnis fungsi GRC di SJK. headtopics.com

Di sisi lain, OJK dan Ombudsman RI menyepakati penguatan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. "Penguatan kerja sama dengan Ombudsman RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya mal-administrasi pada setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK," ungkapnya.

"Hal ini juga menjadi salah satu upaya OK untuk memperkuat pelindungan konsumen sektor jasa keuangan," pungkasnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: cnbcindonesia »

Begini Strategi AMPI, Gaspol Menangkan Prabowo-GibranJPNN.com : Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) siap berjuang sekuat tenaga guna memenangkan pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Ra... Baca lebih lajut ⮕

OJK Bicara Nasib 29 Pinjol yang Masih Kurang Modal, Begini Kabar TerbarunyaOJK mencatat 29 pinjaman online (pinjol) alias fintech peer to peer (P2P) lending belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp 2,5 miliar. Baca lebih lajut ⮕

Hitung-hitungan Strategi PDIP di Pilpres 2024Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

OJK: Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Sangat RendahBerdasarkan survei berkala yang dilakukan OJK terkait literasi keuangan, didapati literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Baca lebih lajut ⮕

OJK, Penyandang Disabilitas, dan Rekor Teka Teki Silang TerpanjangOJK menggelar puncak Bulan Inklusi Keuangan di Yogayakarta. Sejumlah kegiatan, mulai menekankan kembali komitmen menjaring warga penyandang disabilitas dalam sistem keuangan sampai rekor rekor teka teki silang. Baca lebih lajut ⮕

OJK, People with Disabilities, and the Longest Crossword RecordOJK held the peak of Financial Inclusion Month in Yogayakarta. A number of activities have started to re-emphasize the commitment to attract people with disabilities in the financial system to record crossword puzzles. Baca lebih lajut ⮕