Sido Muncul Provides Assistance for Children Suspected of Stunting in Semarang

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) has provided assistance worth Rp 285 million for 95 children suspected of stunting in Semarang Regency on Tuesday (2/4). The assistance was symbolically handed over by Director of Sido Muncul, Irwan Hidayat, to the Regent of Semarang, Ngesti Nugroho, who was represented by the Secretary of the Semarang Regency Health Office, Bambang Pujiarto.

Irwan Hidayat revealed that the assistance for children suspected of stunting will be distributed every month from April to September 2024. Each recipient will receive Rp 500,000 in cash directly from the company. Irwan explained that they will continue to monitor the recipients of stunting assistance for the next six months

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



jpnncom / 🏆 25. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menjelang Lebaran, Sido Muncul Bagikan 1.000 Paket Sembako untuk Duafa di SemarangJPNN.com : Menjelang Hari Raya Idul Fitri, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) membagikan 1000 paket sembako untuk duafa di Semarang.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Sido Muncul Salurkan Santunan Senilai Rp200 Juta kepada Dhuafa di SemarangPT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul membagikan santunan senilai Rp2 juta dalam bentuk paket sembako kepada 1000 dhuafa di Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Banjir Masih Menggenangi Wilayah Semarang Sekitarnya, Apakah Selat Muria akan Muncul Kembali?Artikel ini merupakan telaah kemungkinan terbentuknya ulang Selat Muria atas banjir saat ini yang menggenangi Pantura Jateng.

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Es Gempol Pleret, Takjil Segar yang Selalu DiburuEs gempol pleret, minuman tradisional khas Semarang, Jawa Tengah ramai diburu oleh masyarakat Semarang sebagai takjil.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Berapa Kerugian Banjir Semarang? Berikut Data BPBD SemarangBencana hidrologis di Semarang selain berupa banjir juga ada tanah longsor dan tanah amblas.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Dampak Banjir, Daop 4 Semarang Batalkan Empat Perjalanan KeretaAkibat banjir di Semarang, empat perjalanan kereta dari Daop 4 Semarang dibatalkan.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »