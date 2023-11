Sibuk Bersama Timnas Indonesia U-17, Pelatih Dewa United Sayangkan Kafiatur Rizky Minim Kontribusi untuk Klub

"Kafiatur sudah lama tidak sama dengan kami, jadi sangat disayangkan. Tapi, itu sistemnya," kata Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers, Kamis (2/11/2023).Disingkirkan Tim Premier League di Piala Liga Inggris, Pelatih Ipswich Tetap Puji Mentalitas Elkan Baggott Cs"Ketika dia berada di skuad, tentu dia bisa menjadi opsi bagi kami, akan sangat bisa membanti kami.

Meski begitu, Jan Olde Riekerink tidak masalah Kafiatur Rizky bersama Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023.

"Saya bangga dia bisa di (timnas) U-17, bagus untuk perkembangan dia," pungkasnya.

:

