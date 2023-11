Siap-siap! YouTube Ancam Blokir Video Jika Masih Pakai AdBlock

YouTube bakal menampilkan peringatan tertulis,"Ad blockers are not allowed on YouTube," untuk para pengguna yang masih menggunakan AdBlock. Communications Manager YouTube, Christopher Lawton menyatakan kalau kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya perusahaan agar pengguna berlanggananTidak Bisa Nonton Video di YouTube? Mungkin Ini yang Terjadi

Sebenarnya peringatan YouTube soal AdBlock ini sudah diumumkan sejak Juni lalu. Kala itu YouTube sudah memblokir AdBlock, namun masih ada beberapa video yang lolos ditonton. Kini YouTube makin tegas. Semua AdBlock sudah diblokir. Pengguna pun harus mematikan AdBlock atau berlangganan YouTube Premium jika ingin menonton video.

Di sisi lain YouTube telah mengubah berbagai mode iklan yang tampil di platformnya. Misal, YouTube mengizinkan iklan selama 30 detik yang tidak bisa di-skip yang berlaku untuk aplikasi versi TV pada Mei 2023 lalu.

Perusahaan lalu bereksperimen dengan menampilkan iklan berdurasi lebih lama, tapi di iklan itu tidak terlalu sering. Ada kemungkinan kalau iklan YouTube yang lebih lama tersebut bakal membuat pengguna untuk berlangganan aplikasi premium.

