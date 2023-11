Sha Ine Febriyanti Dapat Kejutan dari Wregas Bhanuteja di Adegan Terberatnya

Untuk adegan tersebut, Wregas Bhanuteja meminta Ine untuk menangis kecil karena konflik-konflik yang dihadapinya.

Sambil mengenakan earphone, Ine yang berperan sebagai Bu Prani, menangisi banyaknya masalah yang timbul dari metodenya mengajar.“Itu surprise dari Wregas karena di scene itu Wregas meminta meneteskan air mata, bukan nangis. Sementara saya itu enggak pernah menangis seperti itu,” kata Ine dalam konferensi pers Budi Pekerti, Senin (30/10/2023).

Suara dari anak-anak itu rupanya menjadi stimulus yang sukses membuat Sha Ine Febriyanti melakukan tugas sesuai permintaan Wregas. "Pada awalnya saya kaget tapi harus tenang juga kan kemudian saya mengizinkan itu sebagai stimulus saya untuk menangis. Dan berhasil," kata Ine."Kenapa saya letakkan voice notes itu di take kedua karena kalau di take pertama sudah, nanti take kedua saya sudah tidak punya senjata lagi," ujar Wregas.

