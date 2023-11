Seungkwan Membahas Foto Anton dan Vernon, Ingin Lakukan Dance Challenge

Musik Seungkwan membahas foto Anton dan Vernon , yang mengacu pada foto dua idol tersebut bersama adik perempuan Vernon di backstage konser 'Ode to You' di Amerika Serikat . Seungkwan , Hoshi, dan DK SEVENTEEN bertemu para member RIIZE di backstage acara musik saat kedua grup menjalani kegiatan promosi di waktu yang sama. Seungkwan yang menyadari bahwa Anton dan Vernon pernah foto bareng pun ingin agar keduanya melakukan dance challenge .

Channel YouTube resmi RIIZE membagikan video RIIZE di backstage acara musik. Video tersebut menampilkan momen saat Anton dan Shotaro merekam dance challenge 'God of Music' dengan DK dan 'Talk Saxy' dengan Hoshi. 'Aku melihat fotomu bersama Vernon ,' kata Seungkwan pada Anton . Penyanyi kelahiran 1998 tersebut mengacu pada foto pra-debut Anton bersama Vernon dan adik perempuannya di backstage konser 'Ode to You' di Amerika Serikat . Saat Seungkwan berkata demikian, Anton langsung terlihat malu dengan menutup mulutnya. 'Jadi tadinya aku mau bertanya apakah kita bisa melakukanya ( dance challenge ) dengan Vernon juga





