Sesalkan Kasus Bocah SD di Tambun Jadi Korban Bully hingga Kaki Diamputasi, DPR: Kurang Etis Guru Anggap Cuma Candaan

"Saya tentu ikut menyesalkan adanya tindak kekerasan ataupun perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah," kata Hetifah kepada, berarti dampak dari kasus perundungan ini sudah serius sekali," tuturnya.Kaki Pelajar SD Bekasi Korban Bullying Diamputasi, Dokter Spesialis Ortopedi Ungkap Penyebabnya!

"Lebih lanjut terkait perundungan yang disangkakan sebagai sebuah candaan menurut saya kurang etis apalagi dilakukan oleh seorang guru. Sebab, kadang korban perundungan ini tidak bisa bersuara dan melapor, ini lah sebabnya dibutuhkan kepekaan oleh para pengajar kita di sekolah," ujarnya.Di sisi lain, ia menyampaikan, dirinya berharap program Merdeka Belajar Episode 25 tentang penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah ini benar-benar mampu di implementasikan oleh sekolah.

"Terakhir, saya mengharapkan bahwa 6 bulan setelah kebijakan ini diterapkan, harus ada satgas yang dibentuk dimasing-masing sekolah untuk mengantisipasi hal buruk seperti ini terulang lagi," ujarnya."Kemudian saya pikir perlu juga adanya peran aktif orang tua di dalam lingkungan keluarga untuk menanamkan bahwa pendidikan karakter itu dibutuhkan untuk menghadirkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur," sambungnya.

“Nah itu yang dikatainnya semacam apa ya, kan saya di kelas terus, kalau ada perundungan pasti lah anak-anak lapor,” kata Sukaemah saat ditemui awak media termasukBukan Anak Bodoh Jadi Dalih Wali Kelas SDN Jatimulya 09 Sebut Tak Ada Perundungan kepada Fatir yang Kakinya Diamputasi (Suara.com/Mae Harsa)“Mungkin kalau bercanda-bercandaan ‘ah lu jelek, ah lu hitam’ mungkin ya namanya sudah kelas 6, sudah biasa kayanya juga. Mungkin menurut Fatir lain lagi kali ya,” ujarnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Kaki Diamputasi, Dokter Sebut Bocah SD Korban Bullying di Tambun Menderita Kanker Tulang GanasBocah berinisial F sendiri diketahui diamputasi pada 26 Oktober lalu di Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Bocah SD di Tambun Dibully hingga Kaki Diamputasi, Statusnya Naik ke PenyidikanBerita Bocah SD di Tambun Dibully hingga Kaki Diamputasi, Statusnya Naik ke Penyidikan terbaru hari ini 2023-11-02 13:01:55 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Siswa SD di Tambun Di-Bully hingga Kakinya Diamputasi, Polisi: Kasus Naik ke Tahap PenyidikanPolisi memastikan mengusut kasus dugaan perundungan atau bully terhadap siswa SD di Tambun, Bekasi hingga menyebabkan kakinya diamputasi. Saat ini, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Wali Kota Semarang Mengutuk Kasus Meninggalnya Bocah 12 Tahun yang Diduga Akibat Kekerasan SeksualBerita Wali Kota Semarang Mengutuk Kasus Meninggalnya Bocah 12 Tahun yang Diduga Akibat Kekerasan Seksual terbaru hari ini 2023-11-02 10:14:51 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kasus Monkeypox di Jakarta Capai 24 Kasus"Kasus positif total 24 orang, 1 kasus Agustus 2022 sembuh," kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: UPDATE Kasus Cacar Monyet di Indonesia, 27 Kasus, DKI Jakarta MendominasiSebanyak 42 persen dari total seluruh kasus didominasi usia 25 hingga 39 tahun.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕