Selebriti Saat Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae Dikabarkan Gay, Rumor Kembali Dibahas

Selebriti Saat Jung Woo Sung jadi tamu Shin Dong Yup di YouTube, rumor lawas yang menyebutkan sang aktor gay dengan Lee Jung Jae kembali dibahas oleh tuan rumah. Dua aktor ini punya julukan Cheongdam Couple. WowKeren - Jung Woo Sung mengungkap kebiasaannya saat bertemu dengan Lee Jung Jae. Saat Woo Sung menceritakan bagaimana mereka setiap kali bertemu, rumor gay kedua aktor ini kembali diungkit oleh Shin Dong Yup.

Pada Kamis (16/11), Woo Sung dan Hwang Jung Min menjadi tamu di video saluran YouTube milik Dong Yup. Ketika diminta menceritakan apa yang belum pernah diungkapkan, asisten MC Jung Ho Chul mengungkit Woo Sung yang berbicara dengan Jung Jae menggunakan panggilan kehormatan saat berbicara satu sama lain. Sehubungan dengan kebiasaan Woo Sung dan Jung Jae memberi panggilan kehormatan, Dong Yup menunjukkan reaksi sangsi. Ia lantas bertanya apakah Woo Sung dan Jung Jae juga demikian jika di belakang kamera. “Bukankah itu hanya di depan kamera? Jika dimatikan, kamu akan bicara secara informal,” kata MC Shi

