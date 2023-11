Selebriti Rizky Billar Melelang Mobil Mewah untuk Bantu Rakyat Palestina

Selebriti Rizky Billar rela melelang salah satu mobil mewah kesayangannya, yang mana 100 persen dari hasilnya nanti akan didonasikan untuk rakyat Palestina yang membutuhkan. WowKeren - Rizky Billar menuai banyak pujian usai memutuskan untuk melelang salah satu mobil mewahnya guna membantu rakyat Palestina. Billar melelang mobil BMW putih miliknya, yang mana hasilnya 100 persen akan didonasikan ke Palestina. Menariknya, mobil Billar itu ternyata menyimpan sejarah luar biasa.

Diungkap Billar, itu merupakan mobil pertama yang berhasil ia beli memakai uangnya sendiri. Billar juga mengungkap membeli mobil itu memakai bayaran iklan pertamanya. "Belakangan ini saya terus mengikuti apa yang terjadi di Palestina baik lewat TV ataupun sosial media. Jujur sebagai manusia hati saya tersentuh dan terketuk untuk bisa membantu, setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan mereka," kata Billar lewat Instagram pribadinya, Rabu (22/11)





