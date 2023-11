Selebriti Maia Estianty Bagikan Potret Bersama Anak dan Calon Menantu di Sosial Media

Selebriti Maia Estianty kembali jadi sorotan usai potretnya bareng anak-anak serta calon menantunya beredar di sosial media. Paras Maia Estianty ini kemudian banyak diperbincangkan kala berada di samping calon menantunya. Kenapa? WowKeren - Musisi ternama Maia Estianty diketahui menjadi salah satu selebriti yang kerap bagikan kesehariannya di sosial media. Begitu pula dengan ketiga buah hatinya, Al Ghazali, El Rumi dan juga Dul Jaelani. Seperti yang terlihat baru-baru ini di laman Instagram El.

Ia gercep bagikan kebersamaannya dengan Maia beserta sang adik, Dul. Selain itu, terlihat pula keberadaan Tissa Biani yang tak lain kekasih Dul. Momen ini El bagikan kala mereka menonton konser Coldplay pada Rabu (15/11) kemarin. Maia tampak tersenyum semringah berdiri di sampingTissa. “@coldplay Music of the Spheres, Jakarta!” seru El Rumi dalam keterangan unggahan Instagram-nya. ”Kedua kalinya nonton tour Music of the Spheres ini, ketiga kalinya nonton Coldpla

