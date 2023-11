Selebriti Jessica Iskandar Korban Penipuan Rental Mobil Steven Merasa Trauma Bertemu dengan Jessica dan Vincent di Bandara

Selebriti Jessica Iskandar Korban Penipuan Rental Mobil Steven melalui pengacaranya mengaku tak terima dengan perlakuan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag saat ia baru tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (21/11) lalu. WowKeren - Christopher Steffanus Budianto alias Steven diungkap sang pengacara alami trauma usai bertemu dengan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Selasa (21/11).

Togar Situmorang mengungkap bahwa kliennya merasa telah diintimidasi secara verbal oleh terduga Vincent. Steven mengaku tak terima diperlakukan seperti itu setibanya di Indonesia usai dijemput pihak kepolisian terkait statusnya sebagai tersangka kasus penipuan Jedar. Steven bahkan disebut menangis saat mengungkapkan perasaannya. "Semalam saat penjemputan dia kaget, begitu banyak wartawan, begitu banyak diintimidasi secara verbal terutama oleh diduga yang bernama Vincent, suami dari Jessica Iskandar yang dengan vulgarnya hampir mendekati posisi si Steven. Dia (Steven) merasa trauma dan merasa keberatan





