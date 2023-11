Selamatkan nelayan terdampar di perairan Malaysia, ternyata perompak

Penangkapan bermula dari upaya penyelamatan nelayan yang terdampar di perbatasan Johor, Malaysia. Dari penyelidikan terhadap 5 nelayan tersebut, ternyata 3 di antaranya adalah pemain lama yang kerap melakukan kejahatan di laut. (Holdan Parlaungan/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)

LIPUTAN6DOTCOM: Ringgit Malaysia Ambrol, Mahathir Mohamad Ungkap Cara Selamatkan MYRNilai tukar Ringgit merosot menjadi hampir 4,8 per USD pada bulan lalu, yang merupakan tingkat terlemah sejak Januari 1998 atau 25 tahun lalu.

KOMPASTV: PM Anwar Ibrahim: AS Tekan Malaysia dalam Perang Israel - Hamas, Desak Malaysia Segaris dengan ASMalaysia diminta AS menggunakan saluran diplomatik untuk mendorong suatu negara agar tidak memanfaatkan konflik dengan melibatkan pihak ketiga

JAWAPOS: Perang di Gaza Semakin Memanas, Begini Sejarah Terjadinya Konflik Israel dan PalestinaPertikaian yang terjadi antara Jalur Gaza antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban jiwa.

JPNNCOM: Selundupkan 20 Kg Sabu-Sabu di Perbatasan RI-Malaysia, Pria Asal Malaysia Ditangkap TNIJPNN.com : Seorang pria asal Malaysia ditangkap di perbatasan Indonesia-Malaysia karena menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kilogram.

LIPUTAN6DOTCOM: Ringgit Malaysia Runtuh, PM Anwar Ibrahim Belum Butuh Naikkan Suku BungaPM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, pergerakan Ringgit Malaysia merupakan efek dari tindakan Federal Reserve.

TRIBUNNEWS: Peringatan Dini BMKG Gelombang Tinggi 2 November 2023: Selat Makassar Bagian Selatan Capai 4 MeterCek peringatan dini gelombang tinggi di perairan Indonesia hari ini, Kamis, 2 November 2023, saran keselamatan pelayaran dalam menghadapi risiko.

