Secretary General of Gerindra Party and Mayor of Solo Attend Haul Habib Solo

Secretary General of the Gerindra Party, Ahmad Muzani, along with the Mayor of Solo, Gibran Rakabuming Raka, attended the Haul Habib Solo on Saturday (4/11/2023). Also present with the entourage were Gus Miftah, Habib Ali Kwitang, Chairman of the Gerindra Regional Board of Central Java, Sudaryono, and Chairman of the Gerindra Regional Board of East Java, Anwar Sadad, as well as Golkar figure Nusron Wahid. The entourage arrived at the Haul Habib Solo at 8:30 AM

. Thousands of Muslims from various regions have filled the event location. When walking to the Haul location at Riyadh Mosque, Gibran received many congratulations and wishes for success, as well as requests for photos from the Haul congregation. Gibran greeted them back while serving those who wanted to take photos

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TVONENEWS »

:

LİPUTAN6DOTCOM: Sekjen Gerindra Agendakan Hadir di Haul Habib Solo Bersama Cawapres GibranWakil Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersilaturahmi dengan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

SUARADOTCOM: Netizen Sindir Sumber Dana Proyek RS Internasional Solo, Gibran Beri Jawaban MenohokWali kota Solo Gibran Rakabuming sedang membangun proyek RS International Solo. Netizen berkomentar bahwa sumber dana proyek RS International Solo tersebut proyek dari pusat.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Tipe Gibran Mirip Bapaknya, Gerindra Jambi Yakin Prabowo Menang di Pilpres 2024Kita di semua pengurus Gerindra Provinsi Jambi sangat senang dengan diumumkannya Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

CNNIDDAİLY: VIDEO: Masinton PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Aduh Bikin BingungWaketum Gerindra menyoroti usulan hak angket yang diajukan politikus PDIP Masinton Pasaribu dalam rapat paripurna terkait putusan MK.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut »

KOMPASTV: Gerindra Tanggapi Desakan Pembatalan Putusan Syarat Usia Capres-CawapresMahfud MD angkat bicara soal kemungkinan Majelis Kehormatan MK mengubah putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut »

ANTARANEWS: ARCI: Elektabilitas PKB dan Gerindra berpotensi salip PDIP di JatimLembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut »