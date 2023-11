Sebut V dan Jungkook BTS, Holland Minta Maaf Atas Ucapannya Yang Sembrono

"Halo, aku Holland. Pertama dam terpenting, aku ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus pada siapa saja yang mungkin merasa tidak nyaman karena tindakanku yang sembrono," buka Holland. "Saat berinteraksi dengan fans selama live, aku menerima banyak pertanyaan tentang grup tertentu. Aku mengekspresikan rasa tidak nyaman dengan menyebutkan nama couple tertentu, yang aku mengerti itu sebuah kesalahan," lanjutnya. BACA JUGA... Kemudian Holland menjelaskan bahwa banyak orang menyadarkan tentang menyebutkan nama grup tertentu tidak pantas. Namun ia baru mengetahuinya belakangan.

Meskipun demikian, Holland mengaku salah sudah menyebutkan nama couple tertentu. Untuk itu, ia menghapus postingannya dan berharap aksinya bisa dimaaafkan.Sebelumnya, Holland mengungkapkan rasa tidak nyamannya setelah fans membawa-bawa nama nama ship V dan Jungkook saat dirinya sedang live. Ia juga menegaskan tidak akan membahasnya andai saja tahu siapa saja idol yang gay.

Sementara itu, Holland memulai kariernya sejak merilis single"Neverland" pada Januari 2018 lalu. Menjadi idol K-Pop pertama yang secara terbuka mengaku gay, pemilik nama asli Go Taeseob itu memilih nama Holland karena Belanda adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Pada Kamis (2/11), Holland secara pribadi meminta maaf melalui X atau Twitter karena menyebut"Taekook" dalam sebuah postingan. Kala itu, Holland meminta fans berhenti bertanya apakah ada idol K-Pop yang gay atau menjadi bagian dari komunitas tersebut. Namun dengan cepat ia menyadari ucapannya tidak tepat dan perlu diralat.

