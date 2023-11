Sebut Haaland Lebih Layak Raih Ballon d'Or, Legenda Jerman Diledek Di Maria

Komentar itu kemudian dibalas Di Maria. Rekan senegara Messi itu mencibir pria yang membawa Jerman juara Piala Dunia 1990 itu dengan komentar menohok.- Angel di Maria's response to Lothar Matthaus' claim that Erling Haaland deserved to win the Ballon d'Or over Lionel Messi 😳Messi memenangkan Ballon d'Or 2023 pada Selasa (1/11) lalu. Pemain Argentina itu menyabet bola emas ke-8, menjadi yang terbanyak ketimbang pesepakbola mana pun sepanjang sejarah.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASCOM: Legenda Inter: Messi Menang Ballon d’Or 2023 adalah Lelucon, Haaland Lebih PantasMenurut Lothar Matthaeus, Erling Haaland lebih pantas memenangi Ballon d'Or 2023 daripada Lionel Messi.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Panas, Legenda Jerman Nilai Messi Tak Pantas Raih Ballon d'Or 2023Lothar Matthaeus, legenda Timnas Jerman menilai Lionel Messi tidak pantas menerima penghargaan Ballon d'Or 2023. Dia penyebut, pemain inilah yang pantas mendapatkannya.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Lothar Matthaus Legenda Sepak Bola Jerman Menganggap Messi Raih Ballon d Or Kedelapan Adalah LeluconLegenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus mengkritik hasil Ballon d Or 2023. Hasil pemilihan peraih trofi Ballon d Or 2023 menunjukkan Messi pemenang

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLASPORTCOM: Ballon d'Or ke-8 Milik Lionel Messi Disebut Lelucon, Angel Di Maria Semprot Legenda JermanLegenda Jerman, Lothar Matthaus, kena semprot Angel Di Maria setelah menyebut Ballon d'Or ke-8 milik Lionel Messi sebagai lelucon.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

GOAL_ID: Ini Memalukan! Seharusnya Erling Haaland Pemenang Ballon D'Or Bukan Lionel MessiRothen mempertanyakan mengapa Messi yang meraih Ballon d'Or tahun ini padahal Haaland tampil lebih baik.

Sumber: GOAL_ID | Baca lebih lajut ⮕

DETIKSPORT: Kemenangan Messi di Ballon d'Or 2023 Digugat: Haaland Lebih PantasPesepakbola legendaris Lothar Matthaeus menggugat kemenangan Lionel Messi di Ballon d'Or 2023. Menurut dia, Erling Haaland lebih pantas meraih penghargaan itu.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕