Scalping atau Day Trading, Manakah Gaya Trading yang Harus Anda Pilih?

Sepanjang Januari s.d. Maret 2024, tercatat transaksi sebanyak 3.375.229,15 lot, meningkat dari catatan transaksi di periode yang sama tahun 2023 yaitu sebanyak 3.064.363,93 lot. Dari total transaksi yang terjadi selama kuartal I-2024, Transaksi Multilateral mencapai 432.568 lot, Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) sebanyak 2.939.888 lot, dan transaksi Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) sebanyak 2.754,26 lot.

Peningkatan transaksi juga terlihat dari rata-rata transaksi harian, dari 47.880,69 lot per hari di kuartal I-2023 menjadi 52.737,96 lot per hari di kuartal I-2024. Sebagai catatan, baik kuartal I-2023 dan Kuartal I-2024 memiliki jumlah hari perdagangan yang sama yaitu 64 har

