Sawah Retak-retak Kekeringan, Petani di Tangerang Kerja Apa?

Senin, 30 Okt 2023 19:15 WIBSawah-sawah di Desa Marga Mulya, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kekeringan hingga tanah retak-retak akibat dihantam kemarau panjang El Nino. Kondisi ini membuat para petani penggarap kehilangan pekerjaan.

Seorang petani sekaligus Ketua RW 1 Desa Marga Mulya, Nada (46), mengatakan akibat kondisi kekeringan hingga tidak ada air iniarea persawahan di kawasan ini sedang tidak bisa diolah. Akibatnya para petani di kawasan tersebut menganggur tidak ada garapan.

Menurutnya kondisi ini sudah terjadi sejak September lalu usai panen raya berakhir. Sejak saat itu para petani mulai menganggur dan hanya bisa berkumpul di sebuah pondok dekat warung mencari kerja."Para petani nggak ada garapan, orang sawah juga pada kering. Nunggu hujan baru bisa digarap lagi sawahnya. headtopics.com

"Nggak ada kerjaan lain. Di sini sawah semua, mau kerja apa lagi? Mau jadi kuli di sekitar sini nggak ada proyek, mau usaha juga nggak ada modal," ungkapnya.Karena hal inilah biasanya mereka hanya bisa berkumpul di pondok itu untuk menjual pasir dan kerikil untuk bahan bangunan yang menggunung di dekat warung. Di luar itu para petani ini tidak memiliki pekerjaan lainnya.

"Mau di rumah juga stres nggak ngapa-ngapain, jadi ya di sini aja nungguin kalo ada yang beli pasir," katanya. "Kita di sini dari jam 7 (pagi) sampai 5 (sore), istri di rumah kiranya kita kerja padahal mah ya gini aja, nanti pas pulang ditanya dapat berapa, 'zonk', sampai baal (terbiasa). Paling kalau dapat ya Rp 30.000 itu sudah syukur banget," ujar Nada lagi. headtopics.com

Sementara itu salah seorang petani garapan bernama Jaka (53), mengaku sudah menganggur sejak panen raya pada September lalu. Sebab usai panen area persawahan ini memang dibiarkan begitu saja karena kekeringan yang terjadi.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: detikfinance »

Lahan Sawah di Kota Sukabumi Terdampak KekeringanBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Ngerinya El Nino di Tangerang, Petani: Sawah Kering, Air SeretKekeringan parah akibat kemarau panjang El Nino membuat warga desa Marga Mulya, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sengsara kekurangan air bersih. Baca lebih lajut ⮕

Musim Panas Nggak Kelar-kelar, Sawah di Tangerang Jadi Sekering Ini!Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang El Nino membuat lahan pertanian kering kerontang. Baca lebih lajut ⮕

Tangerang distribusikan 148 ribu liter air bersih ke daerah kekeringanPemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, telah mendistribusikan sebanyak 148.101 liter air bersih ke 21 kecamatan di daerah itu yang dilanda ... Baca lebih lajut ⮕

Prediksi BRI Liga 1: Bali United vs Persita Tangerang 30 Oktober 2023Prediksi Bali United vs Persita Tangerang, Skor Bali United vs Persita Tangerang, Jadwal Bali United vs Persita Tangerang, susunan pemain Bali United vs Persita Tangerang Baca lebih lajut ⮕

Internal PDIP Dikabarkan Retak Karena Ulah JokowiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕