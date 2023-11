Satria-1 Sampai di Orbit, Kirim Sinyal ke 11 Kota di RI

Saat ini dilakukan uji coba komunikasi dan akhir November ditargetkan bisa selesai. Berikutnya uj icoba keseluruhan dilakukan agar bisa segera beroperasi penuh. Satria-1 menggunakan teknologi Very High-throughput Satellite (VHTS). Satelit memiliki kapasitas mencapai 150 Gbps dan akan melayani daerah-daerah 3T di seluruh Indonesia.

