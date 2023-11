Sang Ibu Ikut Terluka, Hubungan Lee Dong Gun Dengan Anak Pasca Cerai Terungkap

Selebriti WowKeren - Aktor Lee Dong Gun baru-baru ini menyapa penggemar dengan tampil dalam siaran program hiburan SBS"My Little Old Boy". Dalam kesempatan tersebut bintang serial"Queen for Seven Days" ini tampil sebagai pria lajang setelah 3 tahun bercerai dari aktris Jo Yoon Hee terungkap.

Ibu Lee Dong Gun juga menambahkan bahwa putranya tak pernah menceritakan tentang perceraiannya."Tidak pernah ada waktu dia berkonsultasi dengan kami tentang perceraian. Kami pikir orang tua tidak boleh terlibat dalam masalah di antara pasangan. Kami pikir mereka akan menyelesaikannya sendiri," tambahnya.

Lee Dong Gun juga berbicara soal putri kecilnya dari pernikahan dengan Jo Yoon Hee."Aku memberikan semua yang dia butuhkan. Aku memutuskan untuk pindah. Aku membawa semua barang yang kami gunakan ke rumah tempat kami tinggal bersama. Aku memberikan barang-barang seperti kulkas kepada ibu Roa. Roa tidak punya ponsel, jadi kami tidak menelepon. Setiap kali aku mengirim pesan suara ke telepon ibu Roa, dia membiarkan Roa mendengarkannya dan mengirim pesan kembali.

