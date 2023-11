Sandra Dewi Nostalgia Foto 10 Tahun Lalu, Nasihat Bijak Soal Ketidaksempurnaan Terungkap

Selebriti WowKeren - Sandra Dewi baru-baru ini mengenang foto lawasnya melalui unggahan di Insta Stories. Sandra asyik bernostalgia tentang potretnya dulu tepatnya yakni yang diabadikan 10 tahun yang lalu. Salah satunya, Sandra sempat mengunggah fotonya 10 tahun silam yang dijepret di Korea Selatan.

Dalam foto tersebut, Sandra tampil begitu cantik dengan mengenakan outfit berwarna cokelat dan dipadukan dengan jaket pink muda. Sandra juga terlihat tampil dengan dandanan natural dan membiarkan rambut panjangnya terurai bebas.

"@Wow waktu muda, gak tidur di pesawat, makan sebakul, gak touch up make up, make up pucet mendarat langsung jalan2 tetep kece.. Coba sekarang busyuk (ngakak) umur emang gak bisa boong yah," selorohnya. headtopics.com

"Gegara ada yang post throwback, ikutan ahh. Cuma sekedar mengingatkan ini juga sejumput memory masa keemasan dan ranum2nya mbakkk. Masa dimana makan daging menjadi angin, kalau sekarang makan angin menjadi daging. Suediiiiii @sandradewi88," curhat Yuanita Christiani."Sekarang lebih ke kolesterol dan gula melonjak hahahaha umur oh umur," sahut Sandra kala me-repost unggahan sang sahabat.

"Sekarang...US 2023, udah punya buntut, size badan udah gak seperti dulu, muka dan kulit juga gak semulus dulu. Kalau terlihat mulus di sosmed, thanks to filter paris hahaha. Kata @sandradewi88 'Ya gak papalah karena kita manusia, makhluk hidup. Gak ada yang sempurna dan gak harus sempurna juga'. Mari kita terima ketidaksempurnaan kita!" ungkap Yuanita lagi. headtopics.com

