Sandra Dewi Arrives at the Attorney General's Office for Questioning

Sandra Dewi, the wife of a corruption suspect, arrived at the Attorney General's Office (Kejagung) in Jakarta on Thursday (4/4/2024). She will be questioned about what she knows about the corruption case involving her husband. Sandra Dewi walked from the gate to the building accompanied by two people. She briefly covered her face with a brown folder while walking under the sun. However, when she approached the lobby of the building, the actress smiled widely towards the reporters' cameras.

Not only did she smile, but Sandra Dewi also waved her hand in a friendly manner, which is her trademark. She even gave a thumbs up sign, indicating her readiness to provide a statement to the investigators. "Please pray for me," said Sandra Dewi while waving her hand towards the camera again

