Sancho Returns to Dortmund After Failing at Manchester United

Sancho returns to Dortmund after failing to shine at Manchester United. He played as a substitute in the second half against Darmstadt. Dortmund is currently in fifth place in the German League standings with 30 points, while Darmstadt is in last place with ten points. Julian Brandt scored the opening goal for the away team in the 24th minute.

Sancho then made a quick move on the wing to draw Darmstadt's defense before crossing the ball for Marco Reus to easily convert into Dortmund's second goal in the 77th minute. 'He is truly a game-changer. He can turn misfortune into advantage. I'm glad to play with him, and I'm happy he's back here,' said Reus





