Samsung Bantah Rumor HP Layar Lipat Harga Murah di Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta Sempat beredar rumor bahwa Samsung mau meluncurkan HP layar lipat dengan harga yang lebih murah pada tahun depan. Meski begitu, kabar burung ini dibantah oleh perusahaan asal Korea Selatan itu. Samsung juga mengatakan mereka belum punya rencana untuk memproduksi smartphone lipat kelas menengah tahun depan.

"Kami tidak berencana memproduksi smartphone lipat dengan harga kelas menengah, dan rumor terbaru tidak berdasar," kata juru bicara Samsung Electronics, menurut media Korea, Korea JoongAng Daily, seperti dikutip dari GSM Arena, Rabu (15/11/2023

