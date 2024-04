Saldi Isra Menyinggung Kuasa Hukum KPU di Sidang MK

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra berkelakar menyinggung kuasa hukum pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tampak tidak bekerja. Awalnya, Saldi mempersilakan kepada pihak KPU untuk memberikan pernyataan. Saldi pun berseloroh dengan menyinggung Kuasa Hukum KPU yang sejak tadi tidak bersuara dan hanya memperhatikan jalannya sidang.

'Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyai, enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam saja,' singgung Saldi diakhir tertawa kecil. 'Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya pak, tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti, itu tugas,' ucap Hasyim yang keburu dipotong kembali oleh Sald

