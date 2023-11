Sah, Rp31,14 T Aset Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pemegang polis yang ikut restru saat ini mencapai 99%."Sejak ditawarkan opsi dimaksud, pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi per 31 Agustus 2023 sebesar 99% dari seluruh pemegang polis," ujar Ogi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, (2/11/2023).

Menyangkut pempol yag belum menyetujui restrukturisasi, sampai dengan saat ini Jiwasraya masih terus melakukan penawaran restrukturisasi termasuk kepaa pemegang polis yang telah menolak restrukturisasi.

Sbeelumnya, segelintir pempol menolak untuk ikut restrukturisasi polis jiwasraya. Salah satu nasabah Jiwasraya yang berkuputusan Inkracht yang menolak wacana tersebut Machril menegaskas, alasan pihaknya menolak akrena telah mengantongi putusan inkracht.

"Pembangkangan terhadap Putusan Peradilan Inkracht oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah melecehkan Lembaga Peradilan masuk kategori Contempt of Court," ujar Machril dalam keterangan Konferensi Persnya di Jakarta Pusat, Selasa, (22/8/2023).

