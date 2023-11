Rupiah menguat karena pengaruh keputusan The Fed tahan suku bunga

Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa penguatan rupiah dipengaruhi keputusan Federal Reserve (The Fed) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25-5,50 persen.dibandingkan ekspektasi pasar, dengan mengakui bahwa kondisi moneter telah mengalami pengetatan secara substansial dalam beberapa bulan terakhir,” kata dia dalam keterangan tertulis Jakarta, Kamis.

Pasar menganggap hal tersebut sebagai lampu hijau untuk tetap berpegang pada peluang di bawah 20 persen bahwa suku bunga akan naik pada Desember 2023.Imbal hasil Treasury 10 tahun turun 20 basis poin (bps) ke 4,73 persen dari level tertinggi pada Rabu (1/11), ekuitas menguat, dan mata uang yang sensitif terhadap risiko menguat.

Kini, fokus para investor tertuju pada data nonfarm payrolls AS yang akan dirilis pada Jumat (3/11). Tanda-tanda pasar tenaga kerja yang melemah kemungkinan akan memberi The Fed lebih banyak dorongan untuk mempertahankan suku bunga acuan.

Melihat sentimen domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi domestik pada Oktober 2023 tercatat sebesar 2,6 persen secara tahunan (/yoy). Inflasi pada periode tersebut meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di mana inflasi tercatat sebesar 2,28 persen yoy.

“Kenaikan inflasi utamanya dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, termasuk cabai rawit, beras, dan bawang merah, akibat musim kemarau yang berkepanjangan karena El-Nino. Di samping itu, inflasi Oktober 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin non-subsidi seiring dengan naiknya harga minyak dunia,” ungkap Ibrahim.Pada penutupan perdagangan Kamis ini, mata uang rupiah menguat sebesar 81 poin atau 0,51 persen menjadi Rp15.855 per dolar AS dari penutupan sebelumnya sebesar Rp15.

