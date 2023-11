Rumah Sakit Indonesia di Gaza Berhenti Beroperasi

Sekarang, mereka menggunakan generator sekunder. Namun ventilasi dan sistem AC rumah sakit berhenti berfungsi karena hampir kehabisan bahan bakar.Sistem produksi oksigen untuk pasien juga berhenti bekerja, bahkan freezer di kamar mayat pun tidak berfungsi.“Kami memahami bahwa bahan bakar yang disediakan oleh organisasi-organisasi Palestina hanya dapat bertahan beberapa jam saja. Akan ada bencana jika tidak ada bahan bakar dalam beberapa hari ke depan,” ujar Al-Qudra.

