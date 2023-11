Rose BLACKPINK Jadi Pembicara di Konferensi Kesehatan Mental

Usai menyelesaikan tur dunianya bersama BLACKPINK, Rose kini fokus menggarap aktivitas solonya. Salah satunya menerima undangan sebagai pembicara di Leaders's Week, di sela KTT APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) 2023 yang berlangsung di San Fransisco, Amerika Serikat. Rose BLACKPINK diundang menghadiri konferensi pada 17 November 2023 yang mengangkat isu tentang kesehatan mental.

Ibu negara AS Jill Biden secara langsung memperkenalkan sang penyanyi sebagai perempuan yang 'sangat bertalenta dan berani' yang menggunakan pengaruhnya untuk kebaika





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kemenkes perluas cakupan digitalisasi kesehatan dalam DHTS 2025-2029Kementerian Kesehatan targetkan perluasan cakupan digitalisasi kesehatan dalam Strategi Transformasi Kesehatan Digital/Digital Health Transformation Strategy ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 77,616 Baca lebih lajut »

Tunjukkan Sisi Pro Palestina di Tengah Perang Israel-Hamas, Masyarakat AS Harus Siap Menghadapi PenindasanPara pekerja menyatakan dukungan terhadap Palestina akan dipecat hingga berimbas pada pembatalan konferensi-konferensi besar.

Sumber: jawapos - 🏆 37. / 22,5 Baca lebih lajut »

Konferensi Pers Kepala RSPAD Gatot Subroto Jelang Tes Kesehatan Anies-MuhaiminJakarta, tvOnenews.com - Letjen. TNI dr. A Budi Sulistya selaku Kepala RSPAD Gatot Subroto mengatakan RSPAD siap untuk menjalankan Mandat dari KPU untuk melakukan cek kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 98,56 Baca lebih lajut »

Konferensi Pers Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres 2024Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengumumkan Hasil pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan ini didampingi dengan Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Albertus Budi Sulistya.

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 98,56 Baca lebih lajut »

Rose BLACKPINK Bagikan Kondisi Giginya yang BermasalahRose BLACKPINK baru-baru ini membagikan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatannya. Pemilik nama asli Park Chaeyoung tersebut membagikan hasil rontgen giginya

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Rose BLACKPINK Rilis Season's Greetings 2024 Sendirian, Pertanda 3 Member Lain Keluar dari YG?Pre-sale untuk '2024 Season's Greetings: From HANK & ROSÉ To You [2024]' telah dimulai. Season's Greeting ini bertemakan Natal dan menampilkan foto-foto terbaru Rose dan anjing peliharaannya, Hank.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80,08 Baca lebih lajut »