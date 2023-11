Romelu Lukaku vs Inter Milan: Main 90 Menit, Shot 0, Rating 6

AS Roma kalah di kandang Inter Milan pada pekan ke-10 Serie A 2023/2024, Senin (30/10/2023). Romelu Lukaku dan rekan-rekannya dipaksa menyerah 0-1. Gol tunggal Inter ke gawang Roma disarangkan oleh Marcus Thuram. Gol itu tercipta dari assist Federico Dimarco pada menit 81. Laga Inter vs Roma ini sendiri menjadi ajang reuni bagi Lukaku.

Musim lalu, striker Belgia itu memperkuat Inter sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Musim ini, Chelsea meminjamkannya ke kubu Giallorossi. Melawan mantan klubnya, Lukaku mati kutu. Main dari menit awal hingga akhir, Lukaku bahkan tak mencatatkan satu shot pun. Penampilan mengecewakan ini membuatnya cuma mendapatkan rating 6,25 dari WhoScored.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: Bolanet »

Prediksi Liga Italia Inter Milan vs AS Roma: Faktor Romelu LukakuInter Milan menjamu AS Roma pada lanjutan Liga Italia 2023/2024 di Stadio Giuseppe Meazza, Senin (30/10/2023) pukul 00.00 WIB. Anda bisa menyaksikan langsung pertandingan melalui streaming Vidio. Baca lebih lajut ⮕

Saling Tuding Larangan Bawa Peluit di Laga Inter Milan vs AS Roma, Romelu Lukaku SelamatPertandingan Inter Milan vs AS Roma dihiasi dengan kontroversi larangan membawa peluit yang direncanakan pendukung Nerazzurri. Baca lebih lajut ⮕

Aksi Nekat Penggemar Inter Milan untuk Romelu Lukaku, Terabas Larangan Bawa Peluit ke StadionLarangan membawa peluit yang didengungkan keamanan Giuseppe Meazza nampaknya tak dianggap oleh sekelompok fans Inter Milan Baca lebih lajut ⮕

Marcus Thuram, Pahlawan Inter Milan yang Bisa Jadi Suksesor Romelu LukakuMarcus Thuram menjadi pahlawan Inter Milan saat menjamu AS Roma dalam lanjutan Serie A. Gol tunggalnya memastikan Inter menang tipis 1-0 di Giuseppe Meazza. Baca lebih lajut ⮕

Nasib Apes Lukaku Reuni dengan Mantan, Diteror Peluit Fans Inter Milan hingga Diacuhkan MartinezStriker AS Roma, Romelu Lukaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan saat bereuni dengan mantan timnya, Inter Milan, Senin (30/10) dini hari WIB Baca lebih lajut ⮕

Inter Milan Bungkam AS Roma, Lukaku Kena Mental, 90 Menit AFK, Man of the Match Peluit!Inter Milan sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga Serie A 2023/2024 giornata 10 yang digelar di Giuseppe Meazza, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Baca lebih lajut ⮕