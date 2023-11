Roma Comeback Dramatis dan Menang 2-1 atas Lecce

Giornata ke-11 dilanjutkan pada Minggu (5/11/2023) atau Senin dini hari WIB dengan menyuguhkan empat pertandingan. Roma kedapatan jatah menjamu Lecce di Stadion Olimpico. Kedua tim tampil ofensif dan sama-sama menebar 15 tembakan. Laga berjalan 71 menit, tim tuan rumah dikejutkan oleh gol kubu tamu yang dicetak Pontus Almqvist. Tertinggal 0-1, Roma menolak untuk menyerah. Giallorossi terus melancarkan serangan yang akhirnya berujung gol Sardar Azmoun pada masa injury time (90+1').

Dia menggetarkan jala gawang Lecce dengan sundulan dari memaksimalkan umpan Nicola Zalewski. Tiga menit berselang, gol dari Romelu Lukaku menyempurnakan comeback super dramatis Roma. Tembakan kaki kiri sang bomber dari jarak dekat berhasil melesat ke pojok gawang Lecce tanpa bisa dihalau kiper

AS Roma menang dramatis 2-1 atas Lecce lewat dua gol injury time. Tertinggal duluan, I Lupi comeback dengan gol Sardar Azmoun dan Romelu Lukaku.

Kemenangan dramatis AS Roma atas Lecce diwarnai kegagalan penalti Romelu Lukaku. Hal ini membuat Jose Mourinho memberikan pembelaannya.

AS Roma dan Juventus kompak meraih kemenangan dalam laga pekan ke-11 Liga Italia 2023-2024.

AS Roma ingin segera bangkit kembali, setelah kalah 0-1 dari Inter Milan pada laga 29 Oktober lalu, tim asuhan Jose Mourinho akan menjamu Lecce.

Pekan ke-11 Serie A Italia 2023/2024 menjadwalkan pertandingan antara AS Roma vs Lecce di Stadion Olimpico, Senin (6/11/2023) pukul 00.00 WIB tengah malam nanti

