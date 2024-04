Road To IMX 2024 Surabaya Sukses Sajikan Konsep Baru

Meski digelar dalam momen bulan ramadhan, selama hampir satu hari penuh para pengujung yang didominasi milenial dan gen Z menunjukkan animo tinggi sepanjang acara berlangsung. Andre Mulyadi selaku Projector Director IMX mengungkapkan, pemanasan IMX 2024 di Kota Surabaya dengan konsep Pop Up Little Tokyo sukses menyajikan konsep baru. Ini juga mendukung pertumbuhan industri modifikasi aftermarket di Surabaya.selalu konsisten berinovasi memberikan simulasi.

Setiap ajang pemanasan IMX di daerah merupakan bentuk dukungan kami untuk industri modifikasi lokal. Kami juga mengajak seluruh audiens di Surabaya untuk mensukseskan IMX 2024 October nanti di ICE, BSD” ujar Andre. Momen acara Road To IMX 2024 Surabaya dirancang untuk menyatukan para penggemar modifikasi dan pecinta otomotif di bulan suci Ramadhan ini. Acara ini menjadi wadah yang sempurna untuk memperkuat komunitas dan merayakan keberagaman industri modifikasi di Jawa Timu

Road to IMX 2024 Pop Up Little Tokyo Hadir di SurabayaAcara ini menjadi wadah yang sempurna untuk memperkuat komunitas dan merayakan keberagaman industri modifikasi di Jawa Timur

Meriahnya Road To IMX 2024 Surabaya, Ada Miniatur JDM Car Scene seperti di JepangRoadshow Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur, berjalan mulus. Mengusung tema 'Pop Up Little Tokyo', acara berlangsung di Tamo Venue, Citraland, Surabaya

IMX 2024 Surabaya akan Hadirkan 6 Mobil JDM Berkonsep Pop Up Little TokyoIMX 2024 Pop Up Little Tokyo di Surabaya juga menghadirkan serangkaian acara menarik untuk menemani para pengunjung ngabuburit menunggu buka puasa

