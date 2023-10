Riset dan Inovasi untuk Memperkuat Personil Korps Kesehatan Indonesia

DINAS Kesehatan TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Seminar Internasional dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Angkatan Laut (HARSEKAL) 2023 secara daring dan luring di Auditorium1 Ladokgi R.E. Martadinata pada Selasa (17/10/2023).

Dr. drg. Yun Mukmin Akbar., Sp.Ort., CIQnR., CIQaR, FICD selaku koordinator menjelaskan acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil korps kesehatan khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam aspek riset dan inovasi untuk mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas negara. Personil korps kesehatan juga didorong untuk aktif dalam aktualisasi dan sosialisasi ke dalam dan luar negeri.

Acara dimulai dengan pembukaan dan keynote speech oleh Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng., Rektor Universitas Pertahanan RI tentang National Research and Innovation Policy in the Maritime Health Defense Sector. Dalam paparannya, Indonesia perlu memperkuat riset dan inovasi nasional di bidang kesehatan pertahanan maritim melalui dukungan kebijakan dan penguatan sumber daya manusia. headtopics.com

Pada acara tersebut, Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut turut mengundang beberapa pembicara internasional yang ahli di bidangnya dari Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jerman dan Kanada. “Kehadiran para pembicara internasional pada acara seminar ini memberikan perspektif baru bagi kami mengenai riset dan inovasi di bidang kesehatan pertahanan maritim yang juga memiliki peran vital bagi keamanan nasional” lanjut Yun Mukmin.

Pembicara dari Amerika Serikat, Cpt Dr. Caitlyn Menicucci dalam paparannya menyampaikan Analisis Isotop dan Penerapannya dalam Forensik: Penerapan dalam Geoprofiling Unidentified Decedent. Dia menjelaskan beberapa latar belakang dan penerapan analisis isotop dalam konteks ilmu forensik untuk menggambarkan kontribusi profil isotop terhadap penyelidikan orang yang meninggal tidak teridentifikasi dengan geoprofiling. headtopics.com

