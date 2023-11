Ringgit Malaysia Runtuh, PM Anwar Ibrahim Belum Butuh Naikkan Suku Bunga

"Ada pandangan di kalangan ekonom untuk memperkuat nilai Ringgit melalui kenaikan suku bunga kebijakan semalam. Tapi untuk alasan apa?" ujar Anwar, dikutip dari Bloomberg, Kamis (2/11/2023). "Kami hanya menaikkannya ketika perekonomian membutuhkannya. Saat ini hal itu tidak diperlukan,” kata dia.Menurutnya, solusi jangka menengah dan panjang adalah dengan melepaskan diri dari dolar AS.

Tiongkok merupakan mitra dagang utama Malaysia, sedangkan Indonesia adalah mitra dagang terbesar kelima dan Thailand pada peringkat ketujuh. Dalam beberapa hari terakhir, Bank Negara Malaysia berada di bawah tekanan untuk menaikkan biaya pinjaman karena Ringgit berada di dekat level terlemahnya sejak tahun 1998, dan negara-negara lain di ASEAN telag bersikap hawkish untuk mendukung mata uang mereka.

"Ini (Ringgit Malaysia) adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan," ungkap Mahathir, dikutip dari Free Malaysia Today, Kamis (2/11/2023). Mata uang tersebut diprediksi akan kembali merosot hingga 5 persen ke rekor terendah, kata Mahathir dalam sebuah wawancara di kantornya di Putrajaya.

Bank Negara Malaysia (BNM) telah mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 3% sejak bulan Juli, menempatkan indeks tersebut pada rekor diskon hingga batas atas acuan Federal Reserve.

