RI Sontek Vietnam Tingkatkan Skill Digital ASN

Seperti diketahui transformasi digital menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Dalam rangka mempersiapkan aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten, perlu diberikan bekal berupa peningkatan kompetensi aparatur sipil negara agar mampu menghadapi transformasi digital. Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini sedang memimpin delegasi Pelatihan ASN Talent Academy melakukan patok banding (benchmark) ke National Academy of Public Administration (NAPA), Vietnam.

Reni menilai ketiga bidang peningkatan kompetensi tersebut sejalan dengan pelatihan yang terdiri dari pembelajaran mandiri dan tatap muka, magang di dunia usaha dan benchmarking yang merupakan tahapan dalam tahap bundling program ASN Talent Academy. headtopics.com

Kunjungan ini untuk mempelajari praktik terbaik dalam pelayanan dan inovasi pemerintah Vietnam. Selain itu, pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta dalam melakukan reformasi sektor publik di Indonesia khususnya dalam memberikan inovasi pelayanan publik.

Sementara itu Vice President The National Academy of Public Administration of Vietnam (NAPA) Lai Duc Vuong yang menerima kunjungan menyampaikan proses bagaimana Vietnam khususnya NAPA sedang bertransformasi dari old public administration menjadi new public administration. Hal ini tentunya sejalan juga dengan upaya pemerintah Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital. headtopics.com

Hal ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, responsif, dan kualitas layanan yang diberikan kepada penduduk dan perusahaan. Beberapa transformasi digital yang dilakukan antara lain penguatan e-government, membangun pusat data yang kuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan lembaga pemerintah dan sistem perizinan online.

