Revitalisasi SDN 020 Sepaku Ditargetkan Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa fasilitas SDN 020 Sepaku akan dibangun oleh Yayasan Pendidikan Astra selama 10 bulan. Artinya, revitalisasi pusat pendidikan tersebut ditarget rampung sebelum Jokowi lengser dari jabatannya.

"Sepuluh bulan, nah, artinya nanti saya masih bisa ke sini kalau sepuluh bulan, tapi kalau lepas sepuluh bulan, saya sudah pensiun," imbuh Jokowi. Nantinya SDN 020 Sepaku akan dilengkapi dengan sarana dan prasana, seperti ruang kelas, laboratorium IPA dan TIK, perpustakaan, teater, kantin, tempat baca, lapangan multifungsi, area hijau, konservasi embung, dan fasilitas pendukung lainnya.Selain SDN 020 Sepaku, ada lima sekolah lain di sekitar IKN yang juga tengah direvitalisasi.

"Dan, saya senang ini akan memperbaiki kualitas pendidikan tidak hanya di SD Negeri 020, tetapi kita juga sedang memperbaiki, merehabilitasi lima SD yang lain sekitar IKN," tutup Jokowi.Proyek Superblok Pakuwon di IKN Resmi Dibangun, Nilai Investasinya Rp 5 TriliunJixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Jokowi Resmikan Groundbreaking Revitalisasi SDN 020 Sepaku di IKNPresiden Jokowi mengatakan sejumlah sekolah dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Dihadiri Presiden Jokowi, Astra Lakukan Groundbreaking Revitalisasi SDN 020 Sepakudi IKNRevitalisasi SDN 020 Sepaku di Ibu Kota Negara (IKN) dirancang dengan teknologi terkini yang hemat energI.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Hadiri Groundbreaking Revitalisasi SDN 020 Binaan Astra di IKN, Jokowi Berpesan BeginiJPNN.com : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri groundbreaking revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 020 Sepaku, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Ka...

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Presiden dan YPA-MDR Revitalisasi SDN 020 Sepaku di IKNBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Jokowi Hadiri Kegiatan Revitalisasi SDN di Ibu Kota NegaraBerita Jokowi Hadiri Kegiatan Revitalisasi SDN di Ibu Kota Negara terbaru hari ini 2023-11-02 00:26:57 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Jokowi Hadiri Kegiatan Revitalisasi SDN di Ibu Kota NusantaraBerita Jokowi Hadiri Kegiatan Revitalisasi SDN di Ibu Kota Nusantara terbaru hari ini 2023-11-02 00:26:57 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕