Respons Pep Guardiola Manchester City Diremehkan Bintang Muda Manchester United

Pellistri klaim Manchester itu merahFacundo Pellistri sebelumnya telah melakukan serangan brutal terhadap Manchester City, dengan pemain Uruguay itu menyatakan dengan tegas bahwa Manchester berwarna merah dan pendukung City lebih sedikit di kota tersebut.

Pemain sayap itu juga berbicara tentang berkeliling kota dan hanya melihat jersey merah di mana-mana. Pep Guardiola pun menanggapi saran tersebut dengan acuh tak acuh.Berbicara kepada stasiun radio Uruguay Carve Deportiva, Pellistri menyatakan : "Manchester adalah segalanya tentang United. Anda tidak melihat seragam atau bendera City. Kadang-kadang, dengan pacar saya, kami keluar dan berkata 'ayo kita coba mencarinya ' dan kami tidak melihatnya.

