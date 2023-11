Resep Lumpia Pisang Filipina, Pakai Saus Gula Karamel Bukan Meises 

Lapisan gula karamel ini membuat kerak pada kulit lumpia yang renyah. Sama seperti lumpia pisang di Indonesia, cara membuatnya juga mudah. Simak resepnya dari 1. Kupas dan belah pisang agar ukurannya bisa dilipat dengan kulit lumpia. Iris tipis buah nangka. Sisihkan.3. Bentangkan kulit lumpia, isi pisang dan taburi gula merah. Taruh tiga sampai empat iris nangka di atasnya. Gulung dan lipat, rekatkan dengan air maizena. 5. Lanjut membuat gula karamel, panaskan gula pasir dengan wajan antilengket. Aduk terus agar gula jadi cair dan mengental. Celupkan lumpia goreng ke gula agar terlapisi.

