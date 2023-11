Rektor UIN sebut BOPTN harus menopang program unggulan Kemenag

Pernyataan Profesor Lukman S Thahir seiring dengan UIN Datokarama menjadi tuan rumah konsinyering Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Konsinyering Forum Perencanaan mengusung tema "Peranan BOPTN Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada PTKIN".

Profesor Lukman mengatakan program unggulan dan prioritas tersebut harus didukung oleh semua perangkat Kemenag termasuk UIN Datokarama, yang pada teknis implementasi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan arahan pengembangan UIN Datokarama.

Misalnya, munculnya kelompok ideologi trans nasional, yang sangat mengganggu dan merusak sistem keberagamaan yang beraneka ragam di Tanah Air. Sementara transformasi digitalisasi, sebut Profesor Lukman, menjadi kebutuhan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat dan mahasiswa.

Di samping itu, ia menerangkan, BOPTN juga harus menopang program pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilaksanakan oleh komponen civitas akademik.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOAINDONESIA: China Tanam Pohon di Dalam Negeri, Tebang Pohon di Luar NegeriSebuah laporan baru menuduh sebuah perusahaan China melakukan deforestasi ilegal di Kongo, namun terdapat perdebatan mengenai negara mana yang harus bertanggung jawab. Selama periode enam bulan tahun lalu, perusahaan bernama Congo King Baisheng Forestry Development (CKBFD) mengekspor sekitar...

Sumber: voaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: China Tanam Pohon di Dalam Negeri, tapi Tebang Pohon di Luar NegeriSebuah laporan baru menuduh perusahaan China melakukan deforestasi ilegal di Kongo, namun ada perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Belajar Tilawah Sejak Dini, Dosen UIN Fatmawati Sukarno Jadi Peserta STQH JambiMencintai dan belajar melantunkan ayat Al-Qur'an dengan indah ditekuni Lailatul Badriyah sejak masih anak-anak. Kini ia menjadi peserta dalam STQH di Jambi.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: MWA ingatkan rektor terpilih perkuat sektor pangan dan kesehatanKetua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan rektor terpilih di kampus tersebut untuk ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Rektor Mochamad Wahyudi Dikukuhkan Jadi Guru Besar Pertama Universitas BSIBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Rektor Unud Ungkap Ada Mahasiswa Titipan Kapolda hingga PangdamDalam eksepsinya, Rektor nonaktif Unud mengaku mendapat mahasiswa titipan dari pejabat negara, dan mengaku ditekan pula.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕